Bollettino | Coronavirus | i dati aggiornati al 6 marzo

(Di sabato 6 marzo 2021) Come di consueto, la Protezione Civile ha comunicato idelodierno: nuovi casi, vittime, guariti, vaccinati Come di consueto, la Protezione Civile ha diramato ilodierno. Daiufficiali, risultano 23.641 nuovi casi nelle ultime 24 ore. Nella giornata odierna sono 307 le vittime e si registrano 11.320 guariti. Si rilevano, inoltre, +46 terapie intensive e +327 ricoveri in strutture ospedaliere. Si registra un tasso di positività del 6,7% (+0,3%). I tamponi processati oggi sono 355.024. Infine, il numero complessivo dei vaccini somministrati sale a quota 5.231.708. Il Ministro Enrico Giovannini è in isolamento fiduciario Il Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, Enrico Giovannini, è in isolamento ...

Questo il dato diffuso dalla task - force ligure per l'emergenzanel consuetogiornaliero. In tutto sono 565 pazienti ospedalizzati nelle strutture della Liguria, 8 in meno di ...I numeri della regione: nelle ultime 24 ore altri 4 morti Sono 293 i nuovi contagi diin Calabria secondo ildi oggi, 6 marzo. Si registrano altri 4 morti nella regione. Leggi anche Covid Italia oggi, contagi regioni:6 marzo In Calabria ad oggi sono ...Sono 170 i casi positivi al Covid-19, 1483 invece per quanto riguarda l’intero territorio regionale. Il bollettino odierno della Regione Puglia. Il presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano ...Altri 310 casi nella provincia di Taranto: in una settimana (da domenica scorsa a oggi) ben 1.448 casi, numero vicinissimo ai 250 casi ogni 100mila abitanti (1.465) Sono 1483 i nuovi casi di Coronavir ...