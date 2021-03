Bollettino Coronavirus di Sabato 6 Marzo 2021, rapporto positivi/tamponi al 6,66% (Di sabato 6 marzo 2021) In data 6 Marzo l’incremento nazionale dei casi è +0,78% (ieri +0,80%) con 3.046.762 contagiati totali, 2.481.372 dimissioni/guarigioni (+13.984) e 99.578 deceduti (+297); 465.812 infezioni in corso (+9.342). Ricoverati con sintomi +327 (20.701); terapie intensive +46 (2.571) con 214 nuovi ingressi del giorno. Elaborati 355.024 tamponi totali (ieri 378.463) di cui 187.612 molecolari (ieri 198.630) e 167.412 test rapidi (ieri 179.833) con 120.236 casi testati (ieri 128.288); 23.641 positivi (target 4.311); rapporto positivi/tamponi totali 6,66% (ieri 6,35% – target 2%); rapporto positivi/casi testati 19,66% (ieri 18,73%, target 3%). Nuovi casi soprattutto in: Lombardia 5.658; Emilia Romagna 3.232; Campania 2.843; Piemonte 1.793; Lazio 1.563; ... Leggi su sbircialanotizia (Di sabato 6 marzo 2021) In data 6l’incremento nazionale dei casi è +0,78% (ieri +0,80%) con 3.046.762 contagiati totali, 2.481.372 dimissioni/guarigioni (+13.984) e 99.578 deceduti (+297); 465.812 infezioni in corso (+9.342). Ricoverati con sintomi +327 (20.701); terapie intensive +46 (2.571) con 214 nuovi ingressi del giorno. Elaborati 355.024totali (ieri 378.463) di cui 187.612 molecolari (ieri 198.630) e 167.412 test rapidi (ieri 179.833) con 120.236 casi testati (ieri 128.288); 23.641(target 4.311);totali 6,66% (ieri 6,35% – target 2%);/casi testati 19,66% (ieri 18,73%, target 3%). Nuovi casi soprattutto in: Lombardia 5.658; Emilia Romagna 3.232; Campania 2.843; Piemonte 1.793; Lazio 1.563; ...

