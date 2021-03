Bloodborne | Uncharted | God of War e altri giochi Sony PS4 in arrivo su PC

(Di sabato 6 marzo 2021) È un fatto indiscutibile chedesideri trasferire su PC più delle sue esclusive per PlayStation e quindi trarre vantaggio dalle vendite lorde che questo mercato redditizio può generare. Horizon: Zero Daybreak è già arrivato su pc e Days Gone farà lo stesso tra qualche mese, cosa succederà dopo? Sembra che esclusive di alto profilo come: The Nathan Drake Assortment e God of War faranno lo stesso passo.PS4 per PC: ecco la fonte della notizia CrazyLeaksOnaTrain, un utente di Twitter che viene considerato un insider, ha fatto sì che la comunità dei videogiocatori drizzasse le orecchie. In esso ha identificato che i piani persu PC sono “divertenti” e ha rivelato una lista di titoli con la quale ha implicato che si tratta delle versioni di...

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Bloodborne Uncharted

Everyeye Videogiochi

La realizzazione di cosiddetti "demake" è un fenomeno abbastanza comune per altri blockbuster negli ultimi anni: è avvenuto per esempio nel caso di The Last of Us o, e nemmeno, ...... appassionante e abbastanza longevo, oltre che un po' più aperto, strutturalmente, degli. ... » Clicca qui per acquistare Shadow of the Tomb RaiderIl 2015 è stato il primo anno ...Bloodborne uscirà anche su PlayStation 5? Una versione next-gen del gioco è stata avvistata sul PlayStation Store.E' vero che in passato CrazyLeaksTrain ha dichiarato prima dell'annuncio ufficiale la serie Kingdom Hearts su PC e un Bisogna ammettere che ognuno dei titoli citati interesserà sicuramente molti gioca ...