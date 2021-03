Blocco dell’export di AstraZeneca «Probabile effetto domino Il rischio è trovarci senza ingredienti per produrre il vaccino» – L’intervista

Leggi su open.online

(Di sabato 6 marzo 2021) Per il New York Times l’Italia è «disperata». Il riferimento è alla decisione – presa dal Governo Draghi in accordo con la Commissione europea – di bloccare l’esportazione di circa 250 mila dosi deldiverso l’Australia come risposta alle inadempienze dell’azienda anglo-svedese nella fornitura delle dosi delanti-Coronavirus, decisione che ha fatto alzare qualche sopracciglio tra chi teme che possa dare inizio a una nuova stagione di protezionismo vaccinale, rallentando ulteriormente la produzione, distribuzione e somministrazione dei vaccini. «Le dosi bloccate verranno distribuite ai 27 Stati membri. Tuttavia, dobbiamo essere consapevoli che se introduciamo divieti di esportazione, altri Paesi potrebbero fare altrettanto» dichiara a Open Bernd Lange, eurodeputato nel gruppo dell’Alleanza progressista ...