Bloccata dal 2008, potrà riaprire la via Macallè tra Costa Volpino e Lovere (Di sabato 6 marzo 2021) Ormai quella salita chiusa al traffico tra Costa Volpino e Lovere con l'imbocco della galleria e la sovrastante roccia imbragata fanno parte del paesaggio da oltre un decennio. Stiamo parlando della via Macallè, che nell'immaginario di chi transitava da lì era data per impraticabile e inaggiustabile dopo la frana del 2008 che sventrò una casa. Invece, ne dà notizia il quindicinale Araberara, il sindaco di Costa Volpino Mauro Bonomelli ha comunicato ufficialmente che il ministero ha erogato un contributo di 1.350.000 euro per i lavori di ripristino della viabilità. Sono i fondi stabiliti per la lotta al dissesto e questo è il finanziamento più alto nella Bergamasca nella più recente misura governativa destinata ai Comuni. "Abbiamo chiesto e ottenuto il finanziamento ...

