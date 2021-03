Binotto licenziato: smentita l’indiscrezione (Di sabato 6 marzo 2021) Mistero risolto su Mattia Binotto. Da ieri sera il team principal della Ferrari è al centro di un tam tam sui social in merito ad un suo possibile licenziamento dalla Ferrari. l’indiscrezione era stata attribuita da un utente reddit al pilota GT Ferrari Josef Král, che stamane si è affrettato a smentire tramite il suo account twitter. Binotto licenziato: smentita notizia su allontanamento Non c’è pace per Mattia Binotto. Ieri sera sul social reddit un utente ha riportato la notizia che il team principal della Ferrari Mattia Binotto fosse in odore di licenziamento. Come fonte è stato citato il pilota GT della Ferrari Josef Král. Il condizionale, senza nessuna conferma ufficiale da parte della scuderia, è in questi casi d’obbligo. Ed infatti stamattina Král ha ... Leggi su metropolitanmagazine (Di sabato 6 marzo 2021) Mistero risolto su Mattia. Da ieri sera il team principal della Ferrari è al centro di un tam tam sui social in merito ad un suo possibile licenziamento dalla Ferrari.era stata attribuita da un utente reddit al pilota GT Ferrari Josef Král, che stamane si è affrettato a smentire tramite il suo account twitter.notizia su allontanamento Non c’è pace per Mattia. Ieri sera sul social reddit un utente ha riportato la notizia che il team principal della Ferrari Mattiafosse in odore di licenziamento. Come fonte è stato citato il pilota GT della Ferrari Josef Král. Il condizionale, senza nessuna conferma ufficiale da parte della scuderia, è in questi casi d’obbligo. Ed infatti stamattina Král ha ...

