Biathlon | Mondiali Junior 2021 | Italia settima nella staffetta maschile | oro alla Francia

(Di sabato 6 marzo 2021) Il, dopo la cancellazione di tutte le tappe dell’IBUCup e degli Europei Open di categoria, ha visto concludersi oggi quella che è stata l’unica occasione di confronto internazionale per gli atleti appartenenti alle categoriee youth, ovvero i. Ad Obertilliach, in Austria, la sedicesima ed ultima gara della rassegna iridata è stata la4×7.5 km, che ha premiato ladi Oscar Lombardot, Sebastien Mahon, Eric Perrot ed Emilien Claude, oro in 1:12’48?8, mentre c’è la medaglia d’argento per la Norvegia, staccata di 13?3, infine il bronzo vaRepubblica Ceca, terza a 1’23?5. L’chiude al settimo posto con Michele Molinari (Centro Sportivo Carabinieri), ...

OA Sport

Bottino ricco per l'Italia e la Valle d'Aosta ai Campionati Juniores. Nell'ultima giornata della trasferta austriaca a Obertilliach la staffetta azzurra 4 x 6 km femminile conquista l'argento. In gara anche la valdostana Beatrice Trabucchi . Il titolo ...Arriva da Nove Mesto il primo podio stagionale nella Coppa del Mondo di per Lisa Vittozzi. La campionessa sappadina è giunta terza nella 7.5 km sprint in ...un quinto posto de di ...Si chiudono con un'altra medaglia per l'Italia e per Trabucchi i campionati mondiali juniores di Biathlon. Le azzurre cedono l'oro alla Francia. Terza l'Austria.