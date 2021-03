Bergamo Smart City in cerca di progetti innovativi da finanziare

FIOM_Bergamo : RT @fiomnet: ???? #CCNLMetalmeccanici «Diritti per lo smart working» ?? ?? È confermata la parità di trattamento rispetto alle lavoratrici e… - Zdenek_ita : Qualche deficiente a Bergamo ha realizzato un volantino di stupidaggini sui vaccini Covid. Prontamente, Sindaco ed… -

Ultime Notizie dalla rete : Bergamo Smart

BergamoNews.it

Dopo il successo della prima sperimentazione e lo stop imposto dalla pandemia nel 2020, ritorna il bando di "crowdfunding civico" promosso dall'associazioneCity and Community, grazie al quale le associazioni del territorio potranno realizzare progetti innovativi di inclusione. Nel 2019 erano state cinque le iniziative di inclusione sociale ...'Il futuro del lavoro sarà ibrido - ha spiegato Paolo, Senior Vice President Product ... Si continuerà a lavorare prevalentemente da casa ma per essere veramentela piattaforma ...Riflessioni di Katia Dezio, responsabile coordinamento donne Cisl. Nel 2020 meno lavoro al femminile e più assistenza in casa ...Smart Working: tra le candidate alle nuove frontiere del lavoro troviamo Courmayeur. Si prepara un modello di efficienza e amore per la natura ...