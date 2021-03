Beppe Vessicchio, che fine ha fatto: tutti se lo stanno chiedendo dopo Sanremo (Di domenica 7 marzo 2021) Che fine ha fatto Beppe Vessicchio? tutti se lo stanno chiedendo dopo il Festival di Sanremo 2021: ecco la verità Beppe Vessicchio è uno dei musicisti e direttori d’orchestra più famosi in Italia. Compie i suoi primi passi nel mondo della musica nella sua città, Napoli, dove realizza dischi per cantanti come Buonocore, Bennato, Di L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it. Leggi su sologossip (Di domenica 7 marzo 2021) Chehase loil Festival di2021: ecco la veritàè uno dei musicisti e direttori d’orchestra più famosi in Italia. Compie i suoi primi passi nel mondo della musica nella sua città, Napoli, dove realizza dischi per cantanti come Buonocore, Bennato, Di L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it.

Advertising

rtl1025 : Beppe Vessicchio c'è ?? #Sanremo2021 #FinalmenteSanremo - _the_jackal : Quest'anno eravamo pronti per andare a #Sanremo2021 ma poi, per salvare Beppe #Vessicchio, abbiamo dovuto inventare… - VanityFairIt : #Sanremo2021 non regala sogni, ma solide realtà. Ecco, per noi quella solida realtà è Beppe Vessicchio.… - rus_fab : RT @yleniaindenial: Al 'il vero e unico direttore di questo festival' pensavo entrasse Beppe Vessicchio per tirare giù pure i braccioli del… - EdoardoBeniamin : RT @yleniaindenial: Al 'il vero e unico direttore di questo festival' pensavo entrasse Beppe Vessicchio per tirare giù pure i braccioli del… -