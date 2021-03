Beppe Grillo: "Mi candido segretario del Pd" (Di sabato 6 marzo 2021) “Mi ero iscritto al Pd qualche anno fa, vi ricordate alla sezione di Arzachena, poi mi dettero indietro i soldi e la tessera e Fassino fece la sua premonizione dicendo: si prenda, si faccia un partito. Poi vedo la situazione del Partito democratico, vedo la nostra, vedo una coalizione di forze antagoniste che devono governare insieme, capitanate da una personalità diciamo straordinaria come può essere Draghi, però tutto questo per la pandemia. Se non ci fosse la pandemia non avremmo fatto un governo così, non staremmo insieme, io non sarei qui a dirvi quello che vi sto per dire”. Lo scrive il garante del M5S, Beppe Grilllo, in un lungo video, postato sul suo blog personale, intitolato Elevata supplica. Una riflessione a mano (e mente) libera sul futuro dei Cinquestelle e dell’asse con il Partito democratico. “Dobbiamo riprogettare tutto, non possiamo farci ... Leggi su huffingtonpost (Di sabato 6 marzo 2021) “Mi ero iscritto al Pd qualche anno fa, vi ricordate alla sezione di Arzachena, poi mi dettero indietro i soldi e la tessera e Fassino fece la sua premonizione dicendo: si prenda, si faccia un partito. Poi vedo la situazione del Partito democratico, vedo la nostra, vedo una coalizione di forze antagoniste che devono governare insieme, capitanate da una personalità diciamo straordinaria come può essere Draghi, però tutto questo per la pandemia. Se non ci fosse la pandemia non avremmo fatto un governo così, non staremmo insieme, io non sarei qui a dirvi quello che vi sto per dire”. Lo scrive il garante del M5S,Grilllo, in un lungo video, postato sul suo blog personale, intitolato Elevata supplica. Una riflessione a mano (e mente) libera sul futuro dei Cinquestelle e dell’asse con il Partito democratico. “Dobbiamo riprogettare tutto, non possiamo farci ...

