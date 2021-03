Beautiful | anticipazioni 8-13 marzo | un gesto spiazzante

Leggi su ultimora.news

(Di sabato 6 marzo 2021) Thomas non avrà nessuna intenzione di lasciar perdere Hope e così cercherà un modo alternativo per farla cadere nuovamente tra le sue braccia e metterà a punto un nuovo diabolico piano. Leinerenti le puntate in onda dall'8 al 13, rivelano che il giovane farà in modo che Zoe venga assunta nuovamente e quando vedrà Hope passare per far credere di star cambiando, a sorpresa bacerà la Buckingham spiazzando tutti. Nel frattempo, Hope non essendo riuscita a trovare un nuovo stilista, si vedrà costretta a lavorare con il Forrester per poter competere con Steffy nella sfida di moda. Infine, Brooke sarà piuttosto sconsolata dall'ennesima richiesta di Ridge di perdonare suo figlio., spoiler 8-13: Liam vuole smascherare Thomas a tutti i costi Gli spoiler ...