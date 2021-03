(Di sabato 6 marzo 2021) All’Allianz Arena si sfidanoper un Klassiker che si preannuncia incandescente come sempre.Ecco i 22 titolari:– Neuer, Süle, Boateng, Alaba, Davies, Kimmich, Goretzka, Sane, Müller, Coman, Lewandowski.– Hitz, Morey, Emre Can, Hummels, Schulz, Dahoud, Delaney, Sancho, Reus, Reyna, Haaland.caption id="attachment 1029827" align="alignnone" width="1024"(getty images)/caption ITA Sport Press.

ItaSportPress : Bayern Monaco-Borussia Dortmund, le formazioni ufficiali - - sportface2016 : #BayernMunichBVB: le formazioni ufficiali. #Haaland e #Lewandowski titolari - infobetting : Bayern Monaco-Borussia Dortmund (sabato 6 marzo, ore 18:30): formazioni

tempo del derby di Germania! All'Allianz Arena questo pomeriggio c'è il Der Klassiker: Bayern Monaco-Borussia Dortmund non sarà mai una partita come tutte le altre. La ventiquattresima giornata della Bundesliga mette di fronte le due potenze teutoniche, pronte a contendersi punti ... Oggi i riflettori sono puntati sulla partita delle 18:30: Bayern Monaco-Borussia Dortmund. Gli eterni rivali sono pronti a darsi battaglia.