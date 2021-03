Bayern Monaco-Borussia Dortmund, il gol di Haaland: doppietta in 9 minuti, è 0-2 (VIDEO) (Di sabato 6 marzo 2021) Erling Haaland firma lo 0-2 del Borussia Dortmund contro il Bayern Monaco all’Allianz Arena nel match valido per la ventiquattresima giornata di Bundesliga 2020/2021. Uno-due pazzesco per il Dortmund in appena nove minuti, uno-due pazzesco del norvegese: azione straripante degli ospiti, Schulz si scatena in velocità servendo in verticale Hazard, il cui cross basso viene letto a dovere da Haaland che da zero metri insacca il pallone del raddoppio giallonero. SportFace. Leggi su sportface (Di sabato 6 marzo 2021) Erlingfirma lo 0-2 delcontro ilall’Allianz Arena nel match valido per la ventiquattresima giornata di Bundesliga 2020/2021. Uno-due pazzesco per ilin appena nove, uno-due pazzesco del norvegese: azione straripante degli ospiti, Schulz si scatena in velocità servendo in verticale Hazard, il cui cross basso viene letto a dovere dache da zero metri insacca il pallone del raddoppio giallonero. SportFace.

Advertising

zazoomblog : Bayern Monaco-Borussia Dortmund il gol di Haaland: doppietta in 9 minuti è 0-2 (VIDEO) - #Bayern #Monaco-Borussia… - sempreciro : E intanto, in appena 9 minuti, Haaland ne ha già fatti due al Bayern Monaco. Mostro. - sportface2016 : #Bundesliga Bayern Monaco-Borussia Dortmund: il VIDEO del GOL di Erling #Haaland che sigla lo 0-2 all'Allianz Are… - OfficialRei7 : Doppietta di Haaland in 10 minuti al Bayern Monaco... #BAYBVB - giovafilareti : 8 minuti già due gol di Haaland al Bayern Monaco PARATIIIICIIIIIIIIIIIIIIII -

Ultime Notizie dalla rete : Bayern Monaco Fonseca avverte la Roma: "Il Genoa è forte e aggressivo, guai a sottovalutarlo" Quando sono stato al meeting della Uefa, questa era una preoccupazione di molti allenatori: Liverpool, Real Madrid, Bayern Monaco, tante squadre hanno il problema degli infortuni. Si gioca troppo, ci ...

Bayern Monaco - Borussia Dortmund, le formazioni ufficiali All'Allianz Arena si sfidano Bayern Monaco e Borussia Dortmund per un Klassiker che si preannuncia incandescente come sempre. Ecco i 22 titolari: BAYERN MONACO - Neuer, Süle, Boateng, Alaba, Davies, Kimmich, Goretzka, Sane, ...

Musiala rinnova con il Bayern Monaco, è ufficiale: contratto fino al 2026 Goal.com Bundesliga, Lipsia capolista: cade il Wolfsburg La Bundesliga offre colpi di scena continui, alla faccia di chi credeva in un dominio assoluto da parte del Bayern Monaco. Proprio i bavaresi si trovano costretti a non sbagliare nel big match contro ...

Fonseca avverte la Roma: «Il Genoa è forte e aggressivo, guai a sottovalutarlo» Domenica alle 12.30 la Roma in campo contro il genoa senza Veretout ma con Pedro e Smalling di nuovo dall’inizio. fonseca: «Non credo che il Genoa si chiuderà come il Benevento, ma se lo farà sapremo ...

Quando sono stato al meeting della Uefa, questa era una preoccupazione di molti allenatori: Liverpool, Real Madrid,, tante squadre hanno il problema degli infortuni. Si gioca troppo, ci ...All'Allianz Arena si sfidanoe Borussia Dortmund per un Klassiker che si preannuncia incandescente come sempre. Ecco i 22 titolari:- Neuer, Süle, Boateng, Alaba, Davies, Kimmich, Goretzka, Sane, ...La Bundesliga offre colpi di scena continui, alla faccia di chi credeva in un dominio assoluto da parte del Bayern Monaco. Proprio i bavaresi si trovano costretti a non sbagliare nel big match contro ...Domenica alle 12.30 la Roma in campo contro il genoa senza Veretout ma con Pedro e Smalling di nuovo dall’inizio. fonseca: «Non credo che il Genoa si chiuderà come il Benevento, ma se lo farà sapremo ...