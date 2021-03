Bari: investito dalla macchina del padre, morto bambino di un anno e mezzo In serata, la tragedia durante una manovra (Di domenica 7 marzo 2021) L'articolo Bari: investito dalla macchina del padre, morto bambino di un anno e mezzo <small class="subtitle">In serata, la tragedia durante una manovra</small> proviene da Noi Notizie.. Leggi su noinotizie (Di domenica 7 marzo 2021) L'articolodeldi un In, launa proviene da Noi Notizie..

Ultime Notizie dalla rete : Bari investito Tragedia a Bari, travolto dall'auto in manovra: bimbo arriva cadavere al Giovanni XXIII ...investito per errore da un'auto in manovra, a quanto pare condotta da un parente. Secondo quanto si è appreso il piccolo sarebbe stato accompagnato all'ospedale pediatrico Giovanni XXIII di Bari con ...

Bari, bimbo di 18 mesi muore investito dall'auto del padre durante manovra La Gazzetta del Mezzogiorno Tragedia a Bari, bimbo muore investito Tragedia questa sera a Bari. Un bimbo di 18 mesi è morto al pronto soccorso dell’ospedale pediatrico Giovanni XXIII di Bari. Il bimbo sarebbe stato ...

Tragedia a Bari, travolto dall’auto in manovra: bimbo arriva cadavere al Giovanni XXIII Un bambino è morto dopo essere stato investito per errore dall'auto a quanto pare condotta da un parente. Il piccolo è arrivato in ospedale con un mezzo privato.

