Bambino di 8 anni viene ingoiato vivo da un coccodrillo | i soccorritori trovano l’alligatore e recuperano il corpo esanime

Un Bambino di 8 anni è stato inghiottito da un coccodrillo mentre nuotava in un fiume con il suo fratellino. Il Bambino è stato attaccato nella provincia di East Kalimantan in Indonesia mercoledì scorso (3 marzo 2021). Il padre della vittima ha inseguito l'animale e gli ha dato un pugno, ma gli abitanti della provincia non sono stati in grado di rintracciare la bestia fino al giorno successivo. La gente del posto ha trovato il coccodrillo di sei metri giovedì 4 marzo e hanno aperto il suo stomaco: i soccorritori hanno così estratto il corpo dallo stomaco del coccodrillo mentre la famiglia della vittima guardava e piangeva, straziata dalla terribile vicenda. Un portavoce dei soccorsi ha detto che il fiume è noto per essere un habitat

Ultime Notizie dalla rete : Bambino anni Bimbo morto, soffocato tra letto e culla: si indaga su responsabilità ... quando ormai era troppo tardi anche per l'arrivo, dei sanitari del 118, da lei allertati una volta resasi conto che il bambino non dava segni di vita Da anni Lapressa.it offre una informazione ...

Casalmaggiore piange Pietro Roffia, sua l'unica onoranza funebre 'storica' in Lombardia Non mi abbandonare, rimani al mio fianco, come io sono sempre stato al tuo quando eri un bambino. ... Pietro Roffia si è spento, a 89 anni. A darne il triste annuncio la moglie Angela, i figli Marco con ...

Covid: così ha causato un infarto in un bambino di 4 anni La Repubblica Chi sono i figli dei Millennials? I segreti della generazione Alpha Sono nati apprendendo da subito il linguaggio digitale e non hanno mai visto Fight Club: ecco chi i figli dei millennials, nati dopo il 2010 .

Padre, ex convivente diplomatica sparita con nostra figlia Il padre, 38 anni, italiano residente in provincia di Genova ... che sin dal settembre 2020 era stata chiesta la revoca del passaporto diplomatico alla bambina per evitare che ripetesse quanto era ...

