Ballerina positiva a Sanremo, paura per Fiorello e Amadeus: ma il loro tampone è negativo (Di sabato 6 marzo 2021) paura oggi per Amadeus e Fiorello quando si è saputo che una delle ballerine impegnate a Sanremo 2021 è risultata positiva al tampone antigenico. La Ballerina era infatti tra quelle che avevano ballato la sigla ‘Love Sanremo‘ con il conduttore-direttore artistico e lo showman. L’allarme è durato poco, fortunatamente: i due, d’altronde, dopo mercoledì, hanno effettuato due tamponi, l’ultimo dei quali oggi, risultati entrambi negativi. La ragazza è in quarantena e le sue colleghe in isolamento La ragazza, che si sarebbe dovuta esibire questa sera, è in quarantena mentre sono in isolamento precauzionale le sue colleghe. È il sesto caso positivo riscontrato dal personale della Asl 1 di Imperia su oltre 5mila tamponi effettuati durante la settimana del ... Leggi su secoloditalia (Di sabato 6 marzo 2021)oggi perquando si è saputo che una delle ballerine impegnate a2021 è risultataalantigenico. Laera infatti tra quelle che avevano ballato la sigla ‘Love‘ con il conduttore-direttore artistico e lo showman. L’allarme è durato poco, fortunatamente: i due, d’altronde, dopo mercoledì, hanno effettuato due tamponi, l’ultimo dei quali oggi, risultati entrambi negativi. La ragazza è in quarantena e le sue colleghe in isolamento La ragazza, che si sarebbe dovuta esibire questa sera, è in quarantena mentre sono in isolamento precauzionale le sue colleghe. È il sesto caso positivo riscontrato dal personale della Asl 1 di Imperia su oltre 5mila tamponi effettuati durante la settimana del ...

