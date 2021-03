Atletica, Larissa Iapichino: “Ho imparato più dal risultato di oggi che dal record italiano. Non cerco scuse” (Di sabato 6 marzo 2021) È venuto a mancare qualcosa purtroppo nell’appuntamento decisivo. Termina in quinta posizione la prima esperienza di Larissa Iapichino in un grande evento internazionale seniores di Atletica. La stellina azzurra del salto in lungo non trova il colpaccio, fermandosi a 6,59. Ci sarà sicuramente spazio per crescere in futuro, visti i soli 18 anni. Le sue parole ai microfoni della FIDAL: “Ho detto la mia come potevo. Ero un po’ scarica di testa dopo la qualificazione di ieri all’ultimo salto. Non amo giustificazioni e scuse: è andata male, non è andata come speravo. È stato comunque bello esserci ed aver fatto esperienza. Sono molto felice e soddisfatta, ho imparato tantissimo, questo era il mio primo obiettivo. Nonostante la gara non sia andata come speravo, mi ha insegnato più di una vittoria o del ... Leggi su oasport (Di sabato 6 marzo 2021) È venuto a mancare qualcosa purtroppo nell’appuntamento decisivo. Termina in quinta posizione la prima esperienza diin un grande evento internazionale seniores di. La stellina azzurra del salto in lungo non trova il colpaccio, fermandosi a 6,59. Ci sarà sicuramente spazio per crescere in futuro, visti i soli 18 anni. Le sue parole ai microfoni della FIDAL: “Ho detto la mia come potevo. Ero un po’ scarica di testa dopo la qualificazione di ieri all’ultimo salto. Non amo giustificazioni e: è andata male, non è andata come speravo. È stato comunque bello esserci ed aver fatto esperienza. Sono molto felice e soddisfatta, hotantissimo, questo era il mio primo obiettivo. Nonostante la gara non sia andata come speravo, mi ha insegnato più di una vittoria o del ...

