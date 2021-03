Atletica, Larissa Iapichino è quinta nel salto in lungo agli Europei indoor. Trionfa Bekh-Romanchuk (Di sabato 6 marzo 2021) Termina in quinta posizione la prima esperienza di Larissa Iapichino in un grande evento internazionale seniores di Atletica. A Torun (Polonia) l’azzurra ha disputato una gara discreta nel salto in lungo, non riuscendo mai veramente a trovare la giusta confidenza con la pedana nel corso degli Europei indoor. La tedesca Malaika Mihambo, grande favorita della vigilia, si è dovuta accontentare dell’argento con 6,88 metri. La campionessa del mondo in carica all’aperto, che vanta un personale di 7,30, è stata beffata all’ultimo salto dall’ucraina Maryna Bekh-Romanchuk, capace di spingersi fino a 6,92, primato mondiale stagionale (il precedente era il 6,91 di Iapichino). Ai primi due posti ... Leggi su oasport (Di sabato 6 marzo 2021) Termina inposizione la prima esperienza diin un grande evento internazionale seniores di. A Torun (Polonia) l’azzurra ha disputato una gara discreta nelin, non riuscendo mai veramente a trovare la giusta confidenza con la pedana nel corso degli. La tedesca Malaika Mihambo, grande favorita della vigilia, si è dovuta accontentare dell’argento con 6,88 metri. La campionessa del mondo in carica all’aperto, che vanta un personale di 7,30, è stata beffata all’ultimodall’ucraina Maryna, capace di spingersi fino a 6,92, primato mondiale stagionale (il precedente era il 6,91 di). Ai primi due posti ...

