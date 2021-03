Atletica | Jakob Ingebrigtsen | prima la squalifica | poi il ricorso e l’oro nei 1500 Cosa è successo

Leggi su oasport

(Di sabato 6 marzo 2021) Quella di ieri per il talentuosissimo norvegeseè stata sicuramente una serata indimenticabile, non solo perconquistato agli Europei indoor di Torun nella gara deimetri ma per la sofferenza e la spasmodica attesa che il 20enne nativo di Sandnes ha dovuto vivere al termine della sua prova. La tattica di gara diè stata praticamente perfetta, dopo un inizio un po’ concitato il norvegese ha preso in mano le operazioni dettando il ritmo per evitare di portare allo sprint finale il suo rivale il polacco Marcin Lewandowski, dotato di un importante spunto veloce. Il norvegese è riuscito così ad imporsi fermando il cronometro sul tempo di 3:37.56, alle sue spalle, neanche a dirlo, il 33enne nativo di Stettino (3:38.06), bronzo per lo spagnolo Jesus ...