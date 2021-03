Atletica | Europei indoor | Larissa salta 6 | 59 Ora è quinta LIVE

Advertising

marcoamabili : Strepitoso #Jacobs agli Europei indoor: oro e record italiano in 6”47 nei 60 metri! Wow! ?? #Torun2021 #atletica - Deiana_Luca9 : RT @sportface2016: +++#Atletica, Europei indoor #Torun: Marcell #Jacobs medaglia d'oro nei 60 metri: 6.47, è record italiano+++ - estornudoauto : RT @Gazzetta_it: Straordinario #Jacobs! Oro sui 60 agli #Europei di Torun, 6”47 sontuoso - Gazzetta_it : #Iapichino, niente medaglia agli #Europei indoor: nel lungo è quinta con 6.59 - albrizioanto : Marcell #Jacobs medaglia d’oro ai campionati europei! Grande! ???????? #atletica -

DIRETTAINDOOR2021: IAPICHINO CHIUDE QUINTA Per Laura Strati salto nullo, ora è sesta. Malaika Mihambo porta a casa un 6.88 e balza in testa. Iapichino fa un 6.48 nel quarto tentativo. L'...LARISSA IAPICHINO: QUARTO TENTATIVO Le atlete sono ormai giunte al loro quarto tentativo in questa finale del salto in lungo agliindoor die diamo quindi un occhiata alla progressione di Larissa Iapichino. La diciottenne non è purtroppo stata in grado di riconfermare fino a questo momento quanto di buono ...È firmata dal bresciano Marcell Jacobs la prima medaglia d’oro dell’Italia ai campionati Europei indoor di atletica leggera a Torun (Polonia). Il desenzanese ha trionfato nella finale dei 60 metri ...Marcell Jacobs sfreccia sull’oro europeo dei 60 metri. Strepitosa medaglia d’oro per lo sprinter azzurro agli Europei indoor di Torun, in Polonia: in finale disintegra il primato italiano con 6.47, fi ...