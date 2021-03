Atletica, Europei indoor: Larissa 6,59 al primo salto. Ora è seconda / LIVE (Di sabato 6 marzo 2021) Torun (Polonia), 6 marzo 2021 - E' 6,59 il primo salto di Larissa Iapichino nella finale degli Europei assoluti indoor di Atletica leggera a Torun, in Polonia. Adesso è seconda dopo la tedesca ... Leggi su lanazione (Di sabato 6 marzo 2021) Torun (Polonia), 6 marzo 2021 - E' 6,59 ildiIapichino nella finale degliassolutidileggera a Torun, in Polonia. Adesso èdopo la tedesca ...

Larissa Iapichino/ Finale salto in lungo Europei indoor streaming video: gara al via! LARISSA IAPICHINO: SI COMINCIA Adesso davvero tutto è pronto per dare il via alla finale del salto in lungo con Larissa Iapichino agli Europei indoor di atletica a Torun. La città polacca è celebre soprattutto per avere dato i natali a Niccolò Copernico: senza fare paragoni, nel suo piccolo anche Larissa Iapichino vuole fare una '...

LIVE Atletica, Europei 2021 in DIRETTA: Larissa Iapichino momentaneamente quinta dopo tre salti OA Sport Gli azzurri per l’ultimo giorno degli Euroindoor Si comincia subito con due finali al mattino, domenica 7 marzo, nella quarta e ultima giornata degli Europei indoor a Torun. Dalle ore 11.25 nel salto in alto difende il titolo Gianmarco Tamberi, meda ...

LARISSA IAPICHINO/ Finale salto in lungo Europei indoor video streaming: buon avvio Larissa Iapichino, finale salto in lungo oggi 6 marzo ai Campionati Europei indoor di atletica 2021 a Torun streaming video tv: orario della gara.

