Atletica, Europei indoor: Larissa 6,59 al primo salto. Ora è quinta / LIVE (Di sabato 6 marzo 2021) Torun (Polonia), 6 marzo 2021 - E' 6,59 il primo salto di Larissa Iapichino nella finale degli Europei assoluti indoor di Atletica leggera a Torun, in Polonia. La 18enne saltatrice in lungo ... Leggi su lanazione (Di sabato 6 marzo 2021) Torun (Polonia), 6 marzo 2021 - E' 6,59 ildiIapichino nella finale degliassolutidileggera a Torun, in Polonia. La 18enne saltatrice in lungo ...

Ultime Notizie dalla rete : Atletica Europei Larissa Iapichino/ Finale salto in lungo Europei indoor streaming video: quarto salto LARISSA IAPICHINO: QUARTO TENTATIVO Le atlete sono ormai giunte al loro quarto tentativo in questa finale del salto in lungo agli Europei indoor di atletica e diamo quindi un occhiata alla progressione di Larissa Iapichino. La diciottenne non è purtroppo stata in grado di riconfermare fino a questo momento quanto di buono ...

Diretta Europei indoor atletica 2021/ Streaming video Rai: oro Husillos nei 400 metri DIRETTA EUROPEI INDOOR ATLETICA 2021: ORO HUSILLOS NEI 400 METRI Tocca ora a Larissa Iapichino nella finale femminile di salto in lungo. Simone Barontini sarà impegnato nella semifinale degli 800 metri. ...

LIVE Atletica, Europei 2021 in DIRETTA: alle 20.58 la finale di Jacobs, Iapichino quinta OA Sport Torun 2021 – Femke Bol devastante, ma che Swiety! TORUN - Continuano gli aggiornamenti con quanto accaduto agli Europei di atletica indoor di Torun dei quali trovate qui il programma completo. Finale dei 400 metri femminili, anche qui con tantissima ...

Barontini e Vandi non centrano la finale, Tamberi cerca l'oro nell'alto TORUN - Ai campionati Europei indoor in corso di svolgimento in Polonia i due marchigiani impegnati nella gara degli 800 metri, dopo aver superato il primo turno, sono stati eliminati in semifinale ...

