Advertising

SkySport : ULTIM'ORA ATLETICA ? Europei di Torun: Jacobs vince l'oro nei 60 metri L'azzurro centra anche il record italiano (6… - repubblica : Atletica, Europei indoor: fantastico Jacobs, è oro nei sessanta metri: L'azzurro domina la finale con l'eccezionale… - Gazzetta_it : Straordinario #Jacobs! Oro sui 60 agli #Europei di Torun, 6”47 sontuoso - frncsclgt : Nell'indifferenza di molti oggi la nazionale italiana di atletica leggera con #LamontMarcellJacobs si è portata a c… - Mau13pol : RT @LaStampa: Europei di atletica indoor, il “novese” Jacobs straordinario oro nei 60 piani -

Ultime Notizie dalla rete : Atletica Europei

Maryna Bekh - Romanchuk vince la medaglia d'oro nel salto in lungo ai campionatiindoor di Torun. L'ucraina sbaraglia la concorrenza con un salto a 6,92 precedendo la tedesca Malaika Mihambo (6,88) e la svedese Khaddi Sagnia (6,75). Quinto e sesto posto per le due azzurre ...È una notte magica per lo sprinter di Desenzano del Garda (Brescia), di stanza a Roma, capace di regalare all'Italia la prima medaglia in questa edizione degliindoor e di migliorare il ...Al maschile conquista la qualificazione l’anconetano Simone Barontini, di forza, senza nessun timore nella bagarre della sesta batteria. Il 22enne delle Fiamme Azzurre sarà di nuovo in gara sabato all ...– Atletica, Europei indoor Torun 2021: terza giornata risultati, occhi puntati su Iapichino. by Antonio Sepe. Larissa Iapichino - Foto FIDAL. Il live e la diretta testuale della terza giornata degli E ...