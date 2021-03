Atletica: Euroindoor; Jacobs in finale nei 60 metri (Di sabato 6 marzo 2021) Agli Europei indoor di Atletica a Torun, Marcell Jacobs ha vinto batteria e semifinale dei 60 metri (rispettivamente con 6.59 e 6.56, in entrambi i casi miglior crono del turno), guadagnando l'accesso ... Leggi su lagazzettadelmezzogiorno (Di sabato 6 marzo 2021) Agli Europei indoor dia Torun, Marcellha vinto batteria e semidei 60(rispettivamente con 6.59 e 6.56, in entrambi i casi miglior crono del turno), guadagnando l'accesso ...

Advertising

perpant : RT @atleticaitalia: #atletica Euroindoor: Jacobs vince batteria e semifinale (6.59 e 6.56) e correrà stasera per l'oro europeo dei 60 ???? #T… - atleticaitalia : #atletica Euroindoor: Jacobs vince batteria e semifinale (6.59 e 6.56) e correrà stasera per l'oro europeo dei 60… - giornaleradiofm : Atletica: Euroindoor; Jacobs in finale nei 60 metri: (ANSA) - ROMA, 06 MAR - Agli Europei indoor di atletica a Toru… - infoitsport : Euroindoor di atletica, Iapichino: 'In finale lottando con le unghie e con i denti' /VIDEO - abuongi : #Atletica #Euroindoor #Torun2021 E insieme a loro un Dester da sogno, personali per Ali e Cestonaro e pokerissimo p… -

Ultime Notizie dalla rete : Atletica Euroindoor Atletica: Euroindoor; Jacobs in finale nei 60 metri Agli Europei indoor di atletica a Torun, Marcell Jacobs ha vinto batteria e semifinale dei 60 metri (rispettivamente con 6.59 e 6.56, in entrambi i casi miglior crono del turno), guadagnando l'accesso alla finale, in ...

Euroindoor, Jacobs in finale nei 60 m. Eptathlon, Dester stupisce Mattinata di sorrisi in casa azzurra, agli Europei indoor di Torun. Marcell Jacobs vince batteria e semifinale dei 60 metri (rispettivamente con 6.59 e 6.56, in entrambi i casi miglior crono del turno)...

Atletica: Euroindoor; Trost in finale nell'alto ANSA Nuova Europa Euroindoor, Jacobs in finale nei 60 m. Eptathlon, Dester stupisce Mattinata di sorrisi in casa azzurra, agli Europei indoor di Torun. Marcell Jacobs vince batteria e semifinale dei 60 metri (rispettivamente con 6.59 e 6.56, in entrambi i casi miglior crono ...

Atletica: Euroindoor; Jacobs in finale nei 60 metri (ANSA) – ROMA, 06 MAR – Agli Europei indoor di atletica a Torun, Marcell Jacobs ha vinto batteria e semifinale dei 60 metri (rispettivamente con 6.59 e 6.56, in entrambi i casi miglior crono del turno ...

Agli Europei indoor dia Torun, Marcell Jacobs ha vinto batteria e semifinale dei 60 metri (rispettivamente con 6.59 e 6.56, in entrambi i casi miglior crono del turno), guadagnando l'accesso alla finale, in ...Mattinata di sorrisi in casa azzurra, agli Europei indoor di Torun. Marcell Jacobs vince batteria e semifinale dei 60 metri (rispettivamente con 6.59 e 6.56, in entrambi i casi miglior crono del turno)...Mattinata di sorrisi in casa azzurra, agli Europei indoor di Torun. Marcell Jacobs vince batteria e semifinale dei 60 metri (rispettivamente con 6.59 e 6.56, in entrambi i casi miglior crono ...(ANSA) – ROMA, 06 MAR – Agli Europei indoor di atletica a Torun, Marcell Jacobs ha vinto batteria e semifinale dei 60 metri (rispettivamente con 6.59 e 6.56, in entrambi i casi miglior crono del turno ...