Architetti | è morto Henri Gaudin | celebre per aver ridisegnato il Museo Guimet di Parigi**

(Di sabato 6 marzo 2021) Parigi, 6 mar. - (Adnkronos) - L'architetto francese, progettista di fama che ha unito tradizione, rispetto della funzione e forme libere nei suoi grandi edifici pubblici, ègiovedì sera all'età di 87 anni a Parigi. Nato come progettista specializzato nella realizzazione di complessi residenziali a basso costo,ha lavorato spesso con il figlio Bruno, con il quale ha completato, nel 2000, la ristrutturazione delNazionale di Arti Asiatiche) a Parigi, diventatoper la grande scalinata in cemento ma le cui forme rendono omaggio al periodo barocco. Altri suoi significativi progetti sono lo stadio Charléty a Parigi (1994), l'École normale supérieure di Lione (2000), il Grand théâtre di Lorient (2003), il ...

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : **Architetti morto

il Resto del Carlino

... nella foto in alto , collega ed amico dell'architetto Gabrio Furani,all'età di 68 anni (ne ... quando lo chiamai a collaborare con me, insieme con altri giovani, a quello che si ...80 anni fa - lontane discendenze col vedutista Pietro Bellotto Umberto è l'artista che più ha ... Negli anni Dieci del 900 al Lido lavora con moltifamosi: sue le balaustre in stile ...Il Pio Monte della Misericordia sorge nel 1602, ad opera di sette nobili napoletani che vollero costituire un’istituzione laica che esercitasse le opere di misericordia corporale. La prima sede, opera ...Prosegue il “Festival di Sanremo” condotto da Amadeus. La quarta serata della storica kermesse dedicata alla canzone italiana andrà in onda venerdì 5 marzo alle 20.30, in prima serata, su RaiUno. Acca ...