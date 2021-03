Anticipazioni Amici 20 lunedì 8 marzo: una maglia che fa discutere (Di sabato 6 marzo 2021) Cosa succederà nel daytime della prossima settimana e cosa non è andato in onda oggi: la decisione di Giuliano Peparini sui ballerini L'articolo proviene da Gossip e Tv. Leggi su gossipetv (Di sabato 6 marzo 2021) Cosa succederà nel daytime della prossima settimana e cosa non è andato in onda oggi: la decisione di Giuliano Peparini sui ballerini L'articolo proviene da Gossip e Tv.

Advertising

LuciaMosca1 : (Anticipazioni per 'Frontiere' del 6 marzo alle 16.30 su Rai 1: 'Cari amici vicini e lontani') Segui su: La Notizi… - Chiara144121056 : Dove posso trovare le anticipazioni di amici? #Amici20 - amio62134868 : #amici20 è la prima volta che riesco a guardare amici senza aver avuto anticipazioni?? - san_dreeno : @IolandaPompilio No io non le leggo le anticipazioni, tanto alla fine il meccanismo reale non di saprà mai o meglio… - J4de4 : Ho letto le anticipazioni per sbaglio, sono molto cringiata per alcuni che arrivano al serale #amici -