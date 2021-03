«Andrà tutto bene», Caputo ci ripensa: «Oggi scriverei “vacciniamoci tutti”» (Di sabato 6 marzo 2021) Francesco Caputo è tornato sull’esultanza di un anno fa, quando il Covid si era ormai affacciato definitivamente in Italia Un anno fa l’esultanza con il cartello «Andrà tutto bene. #RestateACasa», ora Francesco Caputo, attaccante del Sassuolo, la pensa diversamente e in una intervista a La Repubblica ha parlato di quel gesto e di quello che farebbe in questo momento. «Il messaggio che volevo mandare era: restate a casa, bisogna farlo. E non dobbiamo mollare: stiamo attenti, indossiamo la mascherina, prendiamo tutte le precauzioni. Se adesso dovessi invece mostrare un cartello, scriverei “vacciniamoci tutti”, a prescindere dai dubbi che la gente può avere. E’ la soluzione giusta per liberarci dalla pandemia». Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di sabato 6 marzo 2021) Francescoè tornato sull’esultanza di un anno fa, quando il Covid si era ormai affacciato definitivamente in Italia Un anno fa l’esultanza con il cartello «. #RestateACasa», ora Francesco, attaccante del Sassuolo, la pensa diversamente e in una intervista a La Repubblica ha parlato di quel gesto e di quello che farebbe in questo momento. «Il messaggio che volevo mandare era: restate a casa, bisogna farlo. E non dobbiamo mollare: stiamo attenti, indossiamo la mascherina, prendiamo tutte le precauzioni. Se adesso dovessi invece mostrare un cartello,”, a prescindere dai dubbi che la gente può avere. E’ la soluzione giusta per liberarci dalla pandemia». Leggi su Calcionews24.com

Advertising

IlContiAndrea : #Gaia è apparsa in video su RTL 102.5 a letto e completamente afona. La cantante si sta curando con flebo di cortis… - fattoquotidiano : Myanmar, morta Angel la ragazza 19enne icona della resistenza dopo il golpe: sulla maglietta aveva scritto ‘Andrà t… - Corriere : In Myanmar uccisa da proiettile alla testa Angel, la ragazza che diceva: «Andrà tutto bene» - svntzone : @binnieever ho letto e ti capisco perfettamente, è successo anche a me :( ma ricordati che andrà tutto bene e pass… - DA3WCHITA : @TzsZoeva Andrà tutto bene! Continua a lottare! Un abbraccio forte -

Ultime Notizie dalla rete : Andrà tutto "Andrà tutto bene", Caputo ci ripensa: "Oggi scriverei 'vacciniamoci tutti'" L'attaccante del Sassuolo Francesco Caputo è tornato sull'esultanza di un anno fa, quando il Covid si era ormai affacciato definitivamente in ...

Figliuolo: 'Entro marzo in Italia 7 milioni di dosi di vaccino covid' ...in tutto il territorio, per poter contare su una sua rapida distribuzione ai cittadini: siti produttivi, poli fieristici, sedi della protezione civile o delle forze armate, ogni luogo idoneo andrà ...

Carlotta Dell’Isola su Andrea Zenga: “Noioso e finto come pochi”, poi cancella tutto Tv Fanpage L'attaccante del Sassuolo Francesco Caputo è tornato sull'esultanza di un anno fa, quando il Covid si era ormai affacciato definitivamente in ......inil territorio, per poter contare su una sua rapida distribuzione ai cittadini: siti produttivi, poli fieristici, sedi della protezione civile o delle forze armate, ogni luogo idoneo...