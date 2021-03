“Ammazzato per 70 euro e un grammo di coca”: richiesto ergastolo per americani che uccisero carabiniere nel 2019 (Di sabato 6 marzo 2021) Condannare Finnegan Lee Elder e Gabriel Natale Hjorth alla pena dell’ergastolo con isolamento diurno, secondo quanto richiesto dal sostituto procuratore di Roma Maria Sabina Calabretta, al termine della requisitoria nel processo che vede imputati i due americani per l’omicidio del vicebrigadiere Mario Cerciello Rega, ucciso con undici coltellate il 26 luglio del 2019 a Roma. “I carabinieri si sono avvicinati frontalmente, non alle spalle degli imputati, si sono qualificati, hanno mostrato il tesserino ed erano in servizio. Hanno rispettato le regole“. Lo ha detto il pm Maria Sabina Calabretta nel ricostruire la notte tra il 25 ed 26 luglio 2019 quando fu ucciso a Roma il vicebrigadiere dei carabinieri Mario Cerciello Rega. richiesto l’ergastolo per i ... Leggi su periodicoitaliano (Di sabato 6 marzo 2021) Condannare Finnegan Lee Elder e Gabriel Natale Hjorth alla pena dell’con isolamento diurno, secondo quantodal sostituto procuratore di Roma Maria Sabina Calabretta, al termine della requisitoria nel processo che vede imputati i dueper l’omicidio del vicebrigadiere Mario Cerciello Rega, ucciso con undici coltellate il 26 luglio dela Roma. “I carabinieri si sono avvicinati frontalmente, non alle spalle degli imputati, si sono qualificati, hanno mostrato il tesserino ed erano in servizio. Hanno rispettato le regole“. Lo ha detto il pm Maria Sabina Calabretta nel ricostruire la notte tra il 25 ed 26 luglioquando fu ucciso a Roma il vicebrigadiere dei carabinieri Mario Cerciello Rega.l’per i ...

