America’s Cup, NZ Herald: “Luna Rossa ha bisogno di un miracolo per battere New Zealand” (Di sabato 6 marzo 2021) Non passa giorno in cui i neozelandesi non manifestino la propria convinzione di vincere la prossima America’s Cup a mani basse. La competizione inizierà mercoledì 10 marzo e vedrà Luna Rossa, vincitrice della Prada Cup, affrontare i Defender di Emirates Team New Zealand. Questi ultimi vanno a caccia della quarta affermazione della loro storia dopo quelle del 1995, 2000 (proprio contro Luna Rossa) e 2017. L’Italia invece non ha mai vinto la Coppa America, impresa riuscita nella storia solo a Stati Uniti, Australia, Nuova Zelanda e Svizzera. Ieri Murray Jones, icona di questa competizione dall’alto di ben sei trionfi in America’s Cup, era stato lapidario: “Penso che Team New Zealand vincerà facilmente, saranno significativamente più veloci. Hanno un ... Leggi su oasport (Di sabato 6 marzo 2021) Non passa giorno in cui i neozelandesi non manifestino la propria convinzione di vincere la prossimaCup a mani basse. La competizione inizierà mercoledì 10 marzo e vedrà, vincitrice della Prada Cup, affrontare i Defender di Emirates Team New. Questi ultimi vanno a caccia della quarta affermazione della loro storia dopo quelle del 1995, 2000 (proprio contro) e 2017. L’Italia invece non ha mai vinto la Coppa America, impresa riuscita nella storia solo a Stati Uniti, Australia, Nuova Zelanda e Svizzera. Ieri Murray Jones, icona di questa competizione dall’alto di ben sei trionfi inCup, era stato lapidario: “Penso che Team Newvincerà facilmente, saranno significativamente più veloci. Hanno un ...

zazoomblog : America’s Cup Francesco Bruni: “NZ fortissimi ma non imbattibili. A volte perdono il controllo” - #America’s… - codeghino10 : America's Cup, Luna Rossa non era 'senza onore'? I neozelandesi cambiano idea come il vento - OA Sport… - sophiahoranuk : RT @lunarossa: Luna Rossa Prada Pirelli is the Challenger for the 36th America’s Cup presented by @Prada The match against New Zealand wil… - Nmrpm_0 : RT @lunarossa: Luna Rossa Prada Pirelli is the Challenger for the 36th America’s Cup presented by @Prada The match against New Zealand wil… - LucaLagana : RT @lunarossa: Luna Rossa Prada Pirelli is the Challenger for the 36th America’s Cup presented by @Prada The match against New Zealand wil… -

Ultime Notizie dalla rete : America’s Cup Finale America's Cup 2021 in TV | quando inizia e il calendario con gli orari Zazoom Blog