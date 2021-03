America’s Cup, New Zealand: boria e mancanza di rispetto. Luna Rossa risponde con il silenzio (Di sabato 6 marzo 2021) Quattro giorni e sarà finalmente America’s Cup. Luna Rossa affronterà Emirates Team New Zealand nella 36ma edizione del trofeo sportivo più antico del mondo. Ad Auckland si svolgerà una serie al meglio delle tredici regate: occorrerà vincerne sette per alzare al cielo la cosiddetta Vecchia Brocca. In realtà la battaglia è già iniziata da tempo, almeno sotto il profilo verbale. Sono giorni ormai che i media neozelandesi non fanno altro che ripetere che i Defender sono superiori ed avranno vita facile nei confronti del Team Prada Pirelli, a tal punto che la contesa dovrebbe risolversi in una mera formalità. Tutto è iniziato con un articolo sul sito ufficiale dell’evento, in cui si affermava il ruolo di favoriti per i padroni di casa in virtù di una barca più veloce. Ieri è toccato a Murray Jones dichiarare addirittura ... Leggi su oasport (Di sabato 6 marzo 2021) Quattro giorni e sarà finalmenteCup.affronterà Emirates Team Newnella 36ma edizione del trofeo sportivo più antico del mondo. Ad Auckland si svolgerà una serie al meglio delle tredici regate: occorrerà vincerne sette per alzare al cielo la cosiddetta Vecchia Brocca. In realtà la battaglia è già iniziata da tempo, almeno sotto il profilo verbale. Sono giorni ormai che i media neozelandesi non fanno altro che ripetere che i Defender sono superiori ed avranno vita facile nei confronti del Team Prada Pirelli, a tal punto che la contesa dovrebbe risolversi in una mera formalità. Tutto è iniziato con un articolo sul sito ufficiale dell’evento, in cui si affermava il ruolo di favoriti per i padroni di casa in virtù di una barca più veloce. Ieri è toccato a Murray Jones dichiarare addirittura ...

