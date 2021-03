America’s Cup, Luna Rossa prova la “manovra a uncino”: in partenza contro New Zealand? – VIDEO (Di sabato 6 marzo 2021) Luna Rossa si sta preparando per affrontare Team New Zealand nel match race che metterà in palio la America’s Cup. L’equipaggio italiano ha conquistato la Prada Cup e ora cercherà il colpaccio con i Kiwi: servono sette vittorie per alzare al cielo il trofeo sportivo più antico del mondo. I ragazzi dello skipper Max Sirena sono sicuri dei propri mezzi e in silenzio stanno lavorando per farsi trovare pronti all’appuntamento contro i padroni di casa nella baia di Auckland (Nuova Zelanda), dove si scenderà in acqua a partire da mercoledì 10 marzo. Dalla Nuova Zelanda sono giunti più attacchi ai danni di Team Prada Pirelli e il Defender della Vecchia Brocca sembra essere sicuri dei propri mezzi, ma questa Luna Rossa non si fa intimorire e potrebbe andare a caccia ... Leggi su oasport (Di sabato 6 marzo 2021)si sta preparando per affrontare Team Newnel match race che metterà in palio laCup. L’equipaggio italiano ha conquistato la Prada Cup e ora cercherà il colpaccio con i Kiwi: servono sette vittorie per alzare al cielo il trofeo sportivo più antico del mondo. I ragazzi dello skipper Max Sirena sono sicuri dei propri mezzi e in silenzio stanno lavorando per farsi trovare pronti all’appuntamentoi padroni di casa nella baia di Auckland (Nuova Zelanda), dove si scenderà in acqua a partire da mercoledì 10 marzo. Dalla Nuova Zelanda sono giunti più attacchi ai danni di Team Prada Pirelli e il Defender della Vecchia Brocca sembra essere sicuri dei propri mezzi, ma questanon si fa intimorire e potrebbe andare a caccia ...

