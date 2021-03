America’s Cup 2021: le date, il calendario e i risultati (Di sabato 6 marzo 2021) Luna Rossa sfida i campioni in carica di New Zeland nella America’s Cup 2021: il regolamento, le date, il calendario e i risultati. Il 2021 è l’anno del grande ritorno di Luna Rossa nell’America’s Cup di vela, la competizione più importante in assoluto di questa disciplina. Luna Rossa contro New Zealand A contendersi il prestigioso titolo sono Luna Rossa e New Zeland, con i secondi che sono i campioni in carica e i grandi favoriti della vigilia. Luna Rossa però ha già superato di gran lunga le aspettative riscoprendosi davvero Grande. Arriva al grande appuntamento con le giuste motivazioni, con una squadra forte e una barca competitiva. Insomma, la storia è ancora tutta da scrivere. fonte foto https://www.facebook.com/LunaRossaPradaPirelliLe ... Leggi su newsmondo (Di sabato 6 marzo 2021) Luna Rossa sfida i campioni in carica di New Zeland nellaCup: il regolamento, le, ile i. Ilè l’anno del grande ritorno di Luna Rossa nell’Cup di vela, la competizione più importante in assoluto di questa disciplina. Luna Rossa contro New Zealand A contendersi il prestigioso titolo sono Luna Rossa e New Zeland, con i secondi che sono i campioni in carica e i grandi favoriti della vigilia. Luna Rossa però ha già superato di gran lunga le aspettative riscoprendosi davvero Grande. Arriva al grande appuntamento con le giuste motivazioni, con una squadra forte e una barca competitiva. Insomma, la storia è ancora tutta da scrivere. fonte foto https://www.facebook.com/LunaRossaPradaPirelliLe ...

