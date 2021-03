Amadeus lascia Sanremo e annuncia: “Non condurrò il terzo Festival” (Di sabato 6 marzo 2021) L'attuale conduttore e direttore artistico della kermesse ha annunciato che non condurrà l'edizione nel 2022. I motivi della sua scelta L'articolo proviene da Gossip e Tv. Leggi su gossipetv (Di sabato 6 marzo 2021) L'attuale conduttore e direttore artistico della kermesse hato che non condurrà l'edizione nel 2022. I motivi della sua scelta L'articolo proviene da Gossip e Tv.

BiancaBerry88 : Amadeus lascia, non farà #Sanremo2022. Mancherà? #Sanremo2021 - NicoloC__ : 'Non ci sarà l'Ama-Ter': Amadeus lascia il Festival. Scelta a dir poco obbligata, ma l'amaro in bocca per questa ed… - BondiPatrisia : RT @Spasmodica_: Amadeus lì dietro immobile mi uccide, ormai dopo il bugo gate non lascia quel palco manco per andare in bagno #sanremo2021… - onedsaremylife : RT @Spasmodica_: Amadeus lì dietro immobile mi uccide, ormai dopo il bugo gate non lascia quel palco manco per andare in bagno #sanremo2021… - misstxlstoj_ : Talmente stracco che lascia improvvisare Amadeus invece di fare gag #Sanremo2021 -