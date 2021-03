Amadeus dice basta, "non ci sarà il Ter". Sanremo, tira aria di ribaltone in Rai. Indizi clamorosi; chi può sostituirlo (Di sabato 6 marzo 2021) Il terzo Festival di Sanremo di Amadeus "non s'ha da fare": alla conferenza stampa quotidiana il conduttore fa una brusca frenata. E dice: "Sanremo non è un programma televisivo, ma un progetto. Se un giorno la Rai vorrà affidarci il Festival di Sanremo per noi sarà una grande gioia. Ma il mio terzo Festival non si farà". Una vera bomba ad orologeria che esplode in conferenza stampa all'indomani dell'ufficializzazione dell'arrivo di Alessandro Cattelan in Rai. Il famoso conduttore è pronto a sbarcare in viale Mazzini dopo anni nella scuderia di Sky e volto (e mente, nelle ultime stagioni) di un programma musicale di grande successo come X Factor. Il suo arrivo potrebbe essere proprio legato al prossimo Festival di Sanremo. Per adesso si tratta solo di ... Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 6 marzo 2021) Il terzo Festival didi"non s'ha da fare": alla conferenza stampa quotidiana il conduttore fa una brusca frenata. E: "non è un programma televisivo, ma un progetto. Se un giorno la Rai vorrà affidarci il Festival diper noiuna grande gioia. Ma il mio terzo Festival non si farà". Una vera bomba ad orologeria che esplode in conferenza stampa all'indomani dell'ufficializzazione dell'arrivo di Alessandro Cattelan in Rai. Il famoso conduttore è pronto a sbarcare in viale Mazzini dopo anni nella scuderia di Sky e volto (e mente, nelle ultime stagioni) di un programma musicale di grande successo come X Factor. Il suo arrivo potrebbe essere proprio legato al prossimo Festival di. Per adesso si tratta solo di ...

Advertising

giuliadileo95 : Comunque #Amadeus dice che non farà #Sanremo2022, #Cattelan ha lasciato #XFactor. Io ci spero #Sanremo21… - TrisyMer : Achille limonata pure amadeus sta sera, per favore. Così zittiamo quel cretino che fa 'n'è degno de portarla' Come… - MasterAb88 : Che sbruffone Amadeus che risponde pure stizzito alle domande sugli orari. 'Dovevamo chiudere alle 2.50, dice addir… - MistycoVincent : #Amadeus dice che non si fa abuso di autotune quest'anno ?????? #Sanremo2021 - msfabiola_ : Amadeus dice no al terzo Sanremo consecutivo, per lui Sanremo finisce qua. #sanremo2021 -