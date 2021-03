Allarme truffe telefoniche in Sardegna, minacciano anche di staccare la corrente (Di sabato 6 marzo 2021) (Visited 1 times, 1 visits today) Notizie Simili: Come cambiare hosting da un server a un altro Cucina economica o cucina ecologica, come scegliere… Alla scoperta dell'Acquedotto Romano di ... Leggi su galluraoggi (Di sabato 6 marzo 2021) (Visited 1 times, 1 visits today) Notizie Simili: Come cambiare hosting da un server a un altro Cucina economica o cucina ecologica, come scegliere… Alla scoperta dell'Acquedotto Romano di ...

Advertising

salernonotizie : Anziani: due #truffe in poche ore di migliaia di euro, allarme a San Marzano - salernotoday : Truffe agli anziani a Baronissi: il sindaco lancia l'allarme - IlFriuli : ??????Allarme #truffe telefoniche a #Udine: in azione finti dipendenti comunali Palazzo d'Aronco mette in guardia e… - DirettaSicilia : Allarme truffe online, a Palermo conti svuotati, - LuciaMosca1 : (Ascoli Piceno, allarme truffe ai danni degli anziani: come agiscono) Segui su: La Notizia -… -

Ultime Notizie dalla rete : Allarme truffe Allarme truffe telefoniche in Sardegna, minacciano anche di staccare la corrente Allarme truffe telefoniche in Sardegna. Ennesima truffa telefonica ai danni dei cittadini. A lanciare l'allarme, a seguito di sempre più numerose segnalazioni , è l'Adoc (associazione di difesa e ...

'Nonna, ci sono i libri da pagare', anziana derubata di fede e 4mila euro Allarme truffe agli anziani nel comune di San Marzano sul Sarno. Giovedì, due colpi sono andati a buon fine da parte di una coppia di sconosciuti. Gli episodi sono ora all'attenzione dei carabinieri ...

Dall’Aifa ai Nas, è allarme truffe vaccini Il Sole 24 ORE “Nonna, ci sono libri da pagare”, anziana derubata di fede e 4mila euro SALERNO – Truffe agli anziani nel comune di San Marzano sul Sarno. Il colpi sono avvenuti giovedì e sono andati a buon fine da parte di una coppia di sconosciuti. Nel primo caso, i malviventi hanno p ...

Bollette dell’energia, l’allarme dell’Adoc: “Sardi, attenti alle telefonate truffa” Il responsabile Adoc Cagliari, Andrea Falchi: “Utenti vessati dai call center, brutte sorprese in bolletta. Chiamate con toni aggressivi e minacce di taglio della fornitura: tutto falso" ...

telefoniche in Sardegna. Ennesima truffa telefonica ai danni dei cittadini. A lanciare l', a seguito di sempre più numerose segnalazioni , è l'Adoc (associazione di difesa e ...agli anziani nel comune di San Marzano sul Sarno. Giovedì, due colpi sono andati a buon fine da parte di una coppia di sconosciuti. Gli episodi sono ora all'attenzione dei carabinieri ...SALERNO – Truffe agli anziani nel comune di San Marzano sul Sarno. Il colpi sono avvenuti giovedì e sono andati a buon fine da parte di una coppia di sconosciuti. Nel primo caso, i malviventi hanno p ...Il responsabile Adoc Cagliari, Andrea Falchi: “Utenti vessati dai call center, brutte sorprese in bolletta. Chiamate con toni aggressivi e minacce di taglio della fornitura: tutto falso" ...