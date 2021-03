Alitalia: Uilt, liquidità non basta neanche senza gara (Di sabato 6 marzo 2021) "Siamo molto preoccupati per la liquidità dell'amministrazione straordinaria, perché i soldi a disposizione oggi non sono sufficienti nemmeno se si dovesse fare la trattativa privata", ovvero un ... Leggi su lagazzettadelmezzogiorno (Di sabato 6 marzo 2021) "Siamo molto preoccupati per ladell'amministrazione straordinaria, perché i soldi a disposizione oggi non sono sufficienti nemmeno se si dovesse fare la trattativa privata", ovvero un ...

Ultime Notizie dalla rete : Alitalia Uilt Alitalia: Uilt, liquidità non basta neanche senza gara ... perché i soldi a disposizione oggi non sono sufficienti nemmeno se si dovesse fare la trattativa privata", ovvero un percorso per il passaggio degli asset dalla vecchia Alitalia alla newco Ita più ...

Alitalia, a Leonardo la manutenzione e alle Poste i cargo ... infine, le modalità e i tempi con cui Alitalia in amministrazione straordinaria gestirà il ... Fit - Cisl, Uilt e Cgil si augurano che il dossier si chiuda presto. Anche Fnta, che raggruppa piloti e ...

Alitalia, Bruxelles apre al piano Ita E il commissario finisce sotto tutela LA TRATTATIVAROMA La schiarita su Alitalia ora è ufficiale. È questo il succo del vertice di ieri sul lancio della nuova compagnia Ita tra la commissaria Ue per la Concorrenza, Margrethe ...

