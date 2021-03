Alitalia | “discontinuità” è la pericolosa parola d’ordine

(Di sabato 6 marzo 2021) Roma, 6 mar – Si è tenuto ieri l’incontro tra il governo e l’Ue sul dossier. Presenti alla riunione, in videoconferenza, il ministro dell’Economia Daniele Franco, quello dello sviluppo Economico Giancarlo Giorgetti, il titolare delle Infrastrutture Enrico Giovannini ed il commissario alla concorrenza Margrethe Vestager. Un passaggio interlocutorio, dato che la soluzione non sembra ancora essere a portata di mano. Di dialogo “positivo” parlano i partecipanti, che per ora sembrano aver evitato il muro contro muro con Bruxelles. Tutto ruota attorno al tema della “”. Vale a dire una cesura tra la precedente gestione e la ventura, al momento affidata ad Ita – Italia trasporto aereo, la società di scopo costituita per rilevare le attività della compagnia di bandiera. Se l’impianto originario era che queste passassero senza colpo ferire ...

Advertising

sole24ore : Alitalia, governo e Ue d’accordo sulla «discontinuità». Dalla prossima settimana il confronto tecnico… - sole24ore : La prima pagina del #Sole24Ore di oggi, domenica #28febbraio: indagine sulla #scuola, solo il 12% di figli laureati… - Andyphone : RT @IlPrimatoN: La 'discontinuità' che l'Ue impone su #Alitalia fa rima con 'spezzatino'. Cosa rischia la nostra compagnia di bandiera htt… - IlPrimatoN : La 'discontinuità' che l'Ue impone su #Alitalia fa rima con 'spezzatino'. Cosa rischia la nostra compagnia di bandi… - perramatteo : RT @AndreaGiuricin: Discontinuità su #Alitalia, a mio modesto parere, sarebbe non metterci altri soldi pubblici. Ne più ne meno... -

Ultime Notizie dalla rete : Alitalia discontinuità

Tutto ruota sempre sul concetto di, necessario per non considerare aiuto di Stato lo ... cioè, per poter decollare deve rescindere ogni cordone ombelicale con la vecchia. I punti ......di lavorare insieme in modo costruttivo per trovare soluzioni praticabili sul dossier'. ... Bruxelles da tempo spinge pereffettiva, con una messa a gara di tutti gli asset, ...