Alessandra Wild pubblica il singolo “Casinò”

(Di sabato 6 marzo 2021)online sulle piattaforme digitali con il nuovo”: il brano è anche in rotazione radiofonica Disponibile in rotazione radiofonica e su tutte le piattaforme digitali “”, il nuovodirappresenta una sfumatura dell’amore difficile e dolorosa. Più specificamente un tradimento che l’artista ha subito da parte di una persona… L'articolo Corriere Nazionale.

Ultime Notizie dalla rete : Alessandra Wild

Corriere Nazionale

... con rispetto parlando,Amoroso e Il Volo, ma artisti del calibro di Louis Armstrong(...in un locale durante la settimana e nella serata finale del Festival esegue con i suoi Duran Duran...L'opera, finalmente pubblicata anche in italiano (nella bella traduzione diValtieri), è ...girl,boy, di David Almond, copertina illustrata da Luca Tagliafico. L'opera di Rocamora ...Alessandra Wild online sulle piattaforme digitali con il nuovo singolo “Casinò”: il brano è anche in rotazione radiofonica Disponibile in rotazione radiofonica e su tutte le piattaforme digitali “Casi ...MENDRISIO - S'intitola "Casinò" il nuovo singolo di Wild, uno dei prodotti della PopMusicSchool di Paolo Meneguzzi. Dopo il precedente singolo "Tè alla cannella" la giovane artista (all'anagrafe Aless ...