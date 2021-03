Alessandra Amoroso e Matilde Gioli accendono la luce sui lavoratori dello spettacolo (VIDEO) (Di sabato 6 marzo 2021) “Mi chiamo Alessandra e nella vita faccio la cantante”, “Mi chiamo Matilde e nella vita faccio l’attrice”. E’ così che, dalla platea vuota del Teatro Ariston di Sanremo 2021, Alessandra Amoroso e Matilde Gioli hanno voluto accendere una luce speciale per i lavoratori dello spettacolo che non possono professare il loro mestiere da ormai un anno. “Siamo due donne che hanno avuto la grande fortuna di realizzare i propri sogni e oggi ci troviamo insieme a parlare da questa platea vuota simbolo di un presente inaspettato“ ha affermato Alessandra. Matilde ha sottolineato che troppe persone soffrono: “Troppe persone sono diventate invisibili, troppi affetti sono andati via per sempre”. Un ... Leggi su ultimenotizieflash (Di sabato 6 marzo 2021) “Mi chiamoe nella vita faccio la cantante”, “Mi chiamoe nella vita faccio l’attrice”. E’ così che, dalla platea vuota del Teatro Ariston di Sanremo 2021,hanno voluto accendere unaspeciale per iche non possono professare il loro mestiere da ormai un anno. “Siamo due donne che hanno avuto la grande fortuna di realizzare i propri sogni e oggi ci troviamo insieme a parlare da questa platea vuota simbolo di un presente inaspettato“ ha affermatoha sottolineato che troppe persone soffrono: “Troppe persone sono diventate invisibili, troppi affetti sono andati via per sempre”. Un ...

