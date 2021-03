Alberto Tomba | chi è | età | moglie | figli e patrimonio

Leggi su giornal

(Di sabato 6 marzo 2021)è uno dei nomi più importanti dello sport italiano. L’ex sciatore sarà tra gli ospiti di Sanremo 2021 in occasione della serata finale del Festival. Età Nato a Bologna il 19 dicembre 1966,ha attualmente 54 anni e ne compirà 55 alla fine dell’anno. Ex sciatore alpino, con le sue 50 vittorie in Coppa del Mondo è il quarto sciatore più vincente al mondo nella sua disciplina.Chi è ladi? L’ex campione di sci non è mai stato sposato. L’unico suo amore noto è quello con Martina Colombari. I due sono stati assieme tra il 1991, anno in cui l’attualedi Billy Costacurta ha vinto Miss Italia, e il 1994. Ecco le parole con cui il campione ha descritto il suo amore con la Colombari: ...