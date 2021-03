Affari con i rom? Meloni annuncia querela per le fake news su “Repubblica” | «Metodi da regime» video

(Di sabato 6 marzo 2021) «Io non facciocon i, io non metto i soldi nelle buste del pane, la notizia è inventata». Giorgiaha scelto di rispondere immediatamente e in prima persona, nel corso di una diretta Facebook, allecontro FdI, pubblicate oggi su. La bufala dei soldi dati aiLe presunte rivelazioni, che suonano farlocche anche al lettore più ingenuo, sono l’anticipazione di un’inchiesta dell’Espresso. L’articolo cita lo stralcio di un verbale di un presunto pentito di un clan criminale di Latina. L’imputato, nel corso di un interrogatorio, aveva riferito di aver appreso di un presunto contributo da 35mila euro a un fantomatico clan di nomadi per una campagna elettorale di otto anni fa di Fratelli d’Italia. Elementi che contribuiscono a ritenere ...

Secondo La Repubblica, "La Cina vuole prevenire e scoraggiare 'forza' le interferenze delle forze esterne neglidi Hong Kong e di Macao, regioni che saranno sostenute 'mentre sviluppano le ...... delle regioni e delle province autonome, del Ministro per gliregionali e le autonomie e del Comitato tecnico - scientifico ,il compito di procedere all'eventuale revisione o ..."Io non faccio affari con i rom, io non metto i soldi nelle buste del pane, la notizia è inventata". Lo dice Giorgia Meloni, nel corso di una diretta Facebook, dopo le accuse riportate dalla stampa di ...Milano, 6 mar. (LaPresse) - "La presunta notizia si smonta facilmente: non faccio affari con i rom, non do soldi in contanti nelle buste del pane a un ...