Adidas regala scarpe per la Festa della donna | l’ennesima bufala che corre su WhatsApp

(Di sabato 6 marzo 2021) Abituiamoci, le catene di messaggi fake che corrono suprobabilmente non avranno mai fine. Oggi raccontiamo del, stancante e ripetitivache sta girando sull’app di messaggistica. Che riguarda. LEGGI ANCHE –> Lasecondo cui Coca-Cola regalerebbe mascherine Ffp2 Stavolta, secondo il messaggio,regalerebbeper la, l’8 marzo. Al suo interno compare un link per partecipare al concorso e ottenere così l’ambito premio. Occhio, si tratta di una truffa: la pagina alla quale siamo indirizzati cliccando sul link mostra un questionario di una facilità imbarazzante, completato il quale si passa alla cassa. Ma in realtà, per ottenere il premio, come al solito ...