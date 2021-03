Adesso anche Palazzo Chigi vuole il cambio dei vertici Rai: stop alla proroga di Salini e Foa (Di sabato 6 marzo 2021) Dopo la “botta” del festival di Sanremo che peserà moltissimo anche sui futuri introiti pubblicitari (“con Rai Uno ci paghiamo anche tutti gli altri canali” il refrain) per i vertici di viale Mazzini è in arrivo il definitivo colpo del ko: anche dalle parti di Palazzo Chigi non ne vogliono sapere di prorogare gli attuali vertici – che invece speravano in un aiutino dall’alto” utilizzando a pretesto lockdown e semestre bianco per tirare a campare ancora qualche mese – tanto più dopo che la commissione di vigilanza Rai all’unanimità ha mandato una lettera ai due presidenti di camera e senato per chiedere l’avvio delle procedure di rinnovo del Cda: “Il Governo curerà la partita del rinnovo, del rilancio e riorganizzazione della Rai…” spiegano ambienti di ... Leggi su tpi (Di sabato 6 marzo 2021) Dopo la “botta” del festival di Sanremo che peserà moltissimosui futuri introiti pubblicitari (“con Rai Uno ci paghiamotutti gli altri canali” il refrain) per idi viale Mazzini è in arrivo il definitivo colpo del ko:dalle parti dinon ne vogliono sapere dire gli attuali– che invece speravano in un aiutino dall’alto” utilizzando a pretesto lockdown e semestre bianco per tirare a campare ancora qualche mese – tanto più dopo che la commissione di vigilanza Rai all’unanimità ha mandato una lettera ai due presidenti di camera e senato per chiedere l’avvio delle procedure di rinnovo del Cda: “Il Governo curerà la partita del rinnovo, del rilancio e riorganizzazione della Rai…” spiegano ambienti di ...

Ultime Notizie dalla rete : Adesso anche DIRETTA/ Udinese Sassuolo (risultato 1 - 0) video streaming tv: la sblocca Llorente! ... GLI ALLENATORI Verso la diretta di Udinese Sassuolo , eccoci adesso giunti al momento in cui dire ... una striscia che Gotti vorrà prolungare anche oggi alla Dacia Arena per fare un passo avanti verso ...

Da CR7 ad Asensio, quanti affari sull'asse Juventus - Real Madrid ...nell'estate 2018 ha aperto un canale preferenziale tra le due società che continua ancora adesso. I ... Anche lui sembra essere stato inserito nella lista dei cedibili, e visto l'attuale centrocampo ...

Adesso anche il paese di Rotella ha la sua Casetta dell’acqua il Resto del Carlino When You See Yourself "When You See Yourself" è l'ottavo album in studio dei Kings of Leon, discreto e che si mantiene sulla scia dei precedenti ...

La sinistra orfana di Zingaretti adesso si ciba di sardine Chiudiamo gli occhi. Tappiamoci le orecchie. Dormiamo tutto il giorno. Passeranno anche queste giornate in cui al Nazareno l’unica zona ...

