Achille Lauro vestito da sposa, il bacio, il duetto con Fiorello: Shock a Sanremo (Di sabato 6 marzo 2021) Ieri sera in diretta al Festival di Sanremo, è successo qualcosa che ha scioccato tutti, Achille Lauro vestito da sposa, e non solo. Achille Lauro vestito da sposa ed il bacio che lascia senza parole tutto il pubblico in diretta a SanremoUn momento tanto atteso dal pubblico a casa, per il Festival di Sanremo, è sicuramente l’arrivo sul palco di Achille Lauro. In questi giorni, il noto performer sta mettendo in scena veri e propri quadri, che stupiscono il pubblico ogni volta. Achille Lauro vestito da sposa ed il bacio in bocca con lui Ieri sera è ... Leggi su formatonews (Di sabato 6 marzo 2021) Ieri sera in diretta al Festival di, è successo qualcosa che ha scioccato tutti,da, e non solo.daed ilche lascia senza parole tutto il pubblico in diretta aUn momento tanto atteso dal pubblico a casa, per il Festival di, è sicuramente l’arrivo sul palco di. In questi giorni, il noto performer sta mettendo in scena veri e propri quadri, che stupiscono il pubblico ogni volta.daed ilin bocca con lui Ieri sera è ...

Advertising

fanpage : #sanremoprelemi, Giulia e Pierpaolo in tendenza per una richiesta ad Achille Lauro - _the_jackal : Achille Lauro che si sposa con Achille Lauro. Tipico di Achille Lauro #Sanremo2021 - tvsorrisi : Achille Lauro duetta con Emma (e con la presenza di Monica Guerritore). Uno spettacolo... d'oro. #Sanremo2021 - lili60084733 : RT @Bianca14339322: Pierpi riuscirà a rimanere sveglio almeno fino all'esibizione di Achille Lauro? Spoiler: No??#prelemi #Sanremoprelemi ht… - ehyharrypotter : non mia nonna che mette like su fb a un post con foto di Achille lauro e Boss Doms che si baciano e didascalia “dedicato ai bigotti” -