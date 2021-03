Achille Lauro canta C’Est La Vie a Sanremo 2021 e porta in scena il male degli haters (Di domenica 7 marzo 2021) Gran finale: Achille Lauro canta C’Est La Vie a Sanremo 2021 ed esce di scena trafitto dalle rose. Nell’ultima serata del Festival troviamo di nuovo l’opera di Lauro De Marinis – questo il suo nome di battesimo – giunta alla conclusione con l’ultima lettera, l’ultima esposizione e l’ultimo brano. Per l’occasione l’artista ha scelto C’Est La Vie, brano contenuto nell’album 1969. A questo giro Achille Lauro ha scelto di terminare il viaggio attraverso i generi con un omaggio alla musica classica e un messaggio contro gli haters. Tutto si apre con un ballerino che danza nel buio, poi Achille Lauro compare in cima alla scalinata e intona il suo brano. ... Leggi su optimagazine (Di domenica 7 marzo 2021) Gran finale:La Vie aed esce ditrafitto dalle rose. Nell’ultima serata del Festival troviamo di nuovo l’opera diDe Marinis – questo il suo nome di battesimo – giunta alla conclusione con l’ultima lettera, l’ultima esposizione e l’ultimo brano. Per l’occasione l’artista ha sceltoLa Vie, brano contenuto nell’album 1969. A questo giroha scelto di terminare il viaggio attraverso i generi con un omaggio alla musica classica e un messaggio contro gli. Tutto si apre con un ballerino che danza nel buio, poicompare in cima alla scalinata e intona il suo brano. ...

