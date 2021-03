Abruzzo | il coronavirus colpisce una famiglia a Pescara

(Di sabato 6 marzo 2021) Madre e figlia di Pianella () sono morte entrambe di covid, a distanza di un'ora e in due ospedali diversi. Covid, madre e figlia morte a distanza di un’ora su Notizie.it.

Un'altra drammatica storia legata al Covid. Madre e figlia, entrambe malate, si sono spente a distanza di un'ora una dall'altra in due ospedali diversi. E' successo a Pianella, in provincia di Pescara ...Per il secondo anno consecutivo l’emergenza Coronavirus impedirà il raduno, al Santuario di San Gabriele dell’Addolorata, di migliaia di studenti delle scuole medie superiori provenienti da tutto l’Ab ...