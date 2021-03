Abbiamo bisogno di voci maschili alternative a quelle patriarcali

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di sabato 6 marzo 2021) Quando si dice le coincidenze: ho appena terminato di vedere la godibilissima serie tv omonima tratta dal film Tutta colpa di Freud, storia famigliare di un padre single cinquantenne, psicoanalista, alle prese con le complicate vite delle tre figlie femmine e, mentre apro la finestra, ecco sotto il mio portone un padre sui quarant’anni con le sue tre bambine accanto. La più grande è sui dieci anni, sta visibilmente cercando l’attenzione del padre intento a guardare il cellulare, e per farlo non smette di lamentarsi per il suo divieto di mangiare una caramella. Il padre alza la voce per zittire la primogenita, minaccia uno schiaffo, rituffa il viso nel rettangolo del telefono. La sorella di mezzo (sugli 8 anni) coglie l’opportunità di mettere la maggiore nell’angolo e guadagnare punti presso il padre: ”Senti, io sono mesi che non mangio niente di dolce, nemmeno quando siamo dalla nonna, ...