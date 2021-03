A Sanremo non basta il bacio gay di Achille Lauro. Ascolti in picchiata anche nella serata dei big (Di sabato 6 marzo 2021) Sanremo cerca di stupire il pubblico col bacio gay di Achille Lauro. E anche quest’anno strumentalizza il tema gay in funzione dell’audience. Ma nonostante lo show del bacio anche nella quarta serata il Festival precipita negli Ascolti. I numeri sono chiari. Sono stati 11.115.000 gli spettatori della prima parte della quarta serata del festival di Sanremo 2021, con il 43,3% di share. L’anno scorso la prima parte della quarta serata del festival dei record degli Amarello ottenne 12.674.000 spettatori con il 52,3% di share. Sanremo cerca di stupire col bacio gay L’artista si è esibito con due suoi grandi successi Rolls Royce e Me ne ... Leggi su secoloditalia (Di sabato 6 marzo 2021)cerca di stupire il pubblico colgay di. Equest’anno strumentalizza il tema gay in funzione dell’audience. Ma nonostante lo show delquartail Festival precipita negli. I numeri sono chiari. Sono stati 11.115.000 gli spettatori della prima parte della quartadel festival di2021, con il 43,3% di share. L’anno scorso la prima parte della quartadel festival dei record degli Amarello ottenne 12.674.000 spettatori con il 52,3% di share.cerca di stupire colgay L’artista si è esibito con due suoi grandi successi Rolls Royce e Me ne ...

Ultime Notizie dalla rete : Sanremo non Fiorello a Sanremo 2021 senza pubblico: 'Ho provato terrore davanti alle poltrone vuote' Dopo un Sanremo in queste condizioni penso di poter fare qualunque cosa ": Fiorello non nasconde quanto sia difficile gestire questo Festival di Sanremo 2021 , ai tempi del Covid, senza un pubblico nella platea dell'Ariston e con tutto il carico emotivo che quest'ultimo anno ha ...

Sanremo 2021, le pagelle della quarta serata: Madame e La Rappresentante di Lista crescono Sempre sul filo del rischio di strafare ma un pezzo così non va certo eseguito in punta di fioretto. 7,5 - - > Leggi Anche Sanremo 2021, le pagelle della seconda serata: Willie Peyote travolgente, ...

Ora il successo delle cuffie realizzate da Riccardo Cherchi sbarca anche sul palco di Sanremo. Se tra i cantanti non figura nessun sardo, è vero però che molti artisti utilizzeranno questi apparecchi ...

Festival di Sanremo, anticipazioni finale: Tozzi, Vanoni e Tomba sul palco dell'Ariston Durante la quinta ed ultima serata del Festival, il conduttore Amadeus accoglierà sul palco numerosi ospiti, tra cui anche Giovanna Botteri.

