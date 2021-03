A Sanremo non basta il bacio gay di Achille Lauro. Ascolti giù anche nella serata dei big (Di sabato 6 marzo 2021) Sanremo cerca di stupire il pubblico col bacio gay di Achille Lauro, come già lo scorso anno. Escamotage inutili, a quanto pare, visto che la scelta di “stupire” strumentalizzando il tema delle coppie omosessuali in funzione dell’audience dimostra di non pagare. Nonostante lo show del bacio anche nella quarta serata il Festival precipita negli Ascolti. I numeri sono chiari. Sono stati 11.115.000 gli spettatori della prima parte della quarta serata del festival di Sanremo 2021, con il 43,3% di share. L’anno scorso la prima parte della quarta serata del festival dei record degli Amarello ottenne 12.674.000 spettatori con il 52,3% di share. Sanremo cerca di stupire col ... Leggi su secoloditalia (Di sabato 6 marzo 2021)cerca di stupire il pubblico colgay di, come già lo scorso anno. Escamotage inutili, a quanto pare, visto che la scelta di “stupire” strumentalizzando il tema delle coppie omosessuali in funzione dell’audience dimostra di non pagare. Nonostante lo show delquartail Festival precipita negli. I numeri sono chiari. Sono stati 11.115.000 gli spettatori della prima parte della quartadel festival di2021, con il 43,3% di share. L’anno scorso la prima parte della quartadel festival dei record degli Amarello ottenne 12.674.000 spettatori con il 52,3% di share.cerca di stupire col ...

AmorosoOF : Ci siamo! Poche ore e sarò al teatro Ariston. ??? Il palco di Sanremo mi fa sempre un po’ paura ma questa volta non… - VanityFairIt : Le foto esclusive dal camper di Sanremo. Cosa non si fa per non sgualcire l'abito... - LucaDondoni : A futura memoria, il #festival di #sanremo DEVE durare sino all’1,00. In questa televisione, di questi tempi, andar… - equindinanana : RT @Valeriangione: Stasera finisce Sanremo. Per la prima volta dopo mesi non si è parlato SOLO di covid, pandemia e Dpcm. Le persone si son… - revneD88 : Certo Signora Rutelli, lei non è mai stata raccomandata... Ha davvero ragione, ci vorrebbe meritocrazia... Signora… -