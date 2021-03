A che ora inizia la finale del Festival di Sanremo 2021: l’orario su Rai 1 (Di sabato 6 marzo 2021) A che ora inizia la finale del Festival di Sanremo 2021: l’orario della messa in onda su Rai 1 A che ora inizia la finale del Festival di Sanremo 2021, la kermesse canora in onda su Rai 1? Ve lo diciamo subito: l’ultimo atto della 71esima edizione della kermesse canora andrà intorno alle ore 20,50, subito dopo il Tg1 e il PrimaFestival. Dove? Su Rai 1 (canale 1 o 501 – versione HD – del digitale terrestre) ovviamente. Quanto durerà? Indicativamente, il conduttore (Amadeus) proverà a chiudere la finale prima delle 2 di notte, ma – come de tradizione – non sono esclusi ritardi. Come detto, anche nel 2021 è presente PrimaFestival, ... Leggi su tpi (Di sabato 6 marzo 2021) A che oraladeldidella messa in onda su Rai 1 A che oraladeldi, la kermesse canora in onda su Rai 1? Ve lo diciamo subito: l’ultimo atto della 71esima edizione della kermesse canora andrà intorno alle ore 20,50, subito dopo il Tg1 e il Prima. Dove? Su Rai 1 (canale 1 o 501 – versione HD – del digitale terrestre) ovviamente. Quanto durerà? Indicativamente, il conduttore (Amadeus) proverà a chiudere laprima delle 2 di notte, ma – come de tradizione – non sono esclusi ritardi. Come detto, anche nelè presente Prima, ...

